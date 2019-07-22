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В Железнодорожном районе Самары произошла учетка мазута

В воскресенье, 21 июля, в Железнодорожном районе Самары, на пересечении ул. Промышленности и Структурной произошел засор канализации и излив на поверхность сточных вод с нефтепродуктами в составе. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Коммунальщикам удалось предотвратить засор канализации и не допустить стока нефтепродуктов в реку Самару. В «РКС-Самара» готовят заявления во все правоохранительные, природоохранные и административные органы с требованием привлечь нарушителей экологических норм к ответственности.

По данным коммунальщиков, все предприятия, где используется оборот технических масел или нефтепродуктов, должны проводить специальную очистку стоков или иметь договор на их утилизацию.

Андрей Сазонов


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