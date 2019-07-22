«Справедливая Россия» хочет вернуть обязательное изучение татарского языка в школах

Татарстанское отделение «Справедливой России» включило в предвыборную программу пункт «об обязательном изучении татарского языка». Документ был представлен журналистам сегодня на пресс-конференции в Казани.

«Депутаты Госсовета РТ решили, что изучение татарского языка должно быть необязательным, показав таким образом свое отношение к татарскому народу. Партия "Справедливая Россия" считает, что такая соглашательская позиция неприемлема. сегодня они запрещают татарский, а завтра могут запретить русский»,— говорится в программа отделения.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партспискам, столько же — в одномандатных округах. Список справороссов возглавила лидер отделения партии Рушания Бильгильдеева.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”