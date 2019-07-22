НМТП направит на дивиденды 10 млрд рублей от продажи зернового терминала

Часть денег, полученных от продажи «Новороссийского зернового терминала» НМТП направит на выплату дивидендов за 2019 год., сообщает «БКС Экспресс» со ссылкой на слова председателя совета директоров НМТП Рашида Шарипова. «Часть на дивиденды – десять (млрд руб.), потом частично мы погасим долг, частично мы решим что-то на инвестпрограмму, либо на дивиденды», – рассказал господин Шарипов.

По оценке компании, 10 млрд руб., направленных на выплаты акционерам, дадут 0,54 руб. на акцию. По оптимистичным прогнозам дивиденды НМТП за 2019 год составят от 0,75 руб. за акцию (доходность 9,4%) до 1,44 руб. (доходность 18%). Для этого необходим стабильный курс рубля до конца года, а также закрепление payout ratio на уровне 50% от чистой прибыли.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и банк ВТБ в конце апреля сообщили о закрытии сделки по продаже принадлежащих НМТП долей в ООО «Новороссийский зерновой терминал». Уточняется, что актив был продан ООО «Деметра 1», подконтрольному ВТБ. Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб.

За 2018 год общий размер дивидендов, выплаченных НМТП, составил 14,8 млрд руб. Это 98,4% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 год, что является рекордом для предприятия.

Андрей Ульченко