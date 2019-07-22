Операционная прибыль Hyundai Motor достигла максимума за два года

Крупнейший южнокорейский производитель автомобилей компания Hyundai Motor опубликовал финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие текущего года. Благодаря высокому спросу на внедорожники компания смогла увеличить операционную прибыль во втором квартале на 30,2%, достигнув самого высокого за последние два года показателя $1,05 млрд. Выручка за этот отчетный период выросла на 9,1% и составила $22,9 млрд, чистая прибыль — на 23,3%, до $848 млн. При этом число проданных автомобилей по всему миру сократилось на 7,3% — до 1,1 млн — по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввиду некоторого снижения спроса на автомобили Hyundai на двух ключевых для нее рынках — в США и в Китае.

Показатели за первое полугодие также отразили рост. Выручка увеличилась на 8,1%, до $43,3 млрд, операционная прибыль — на 26,4%, до $1,75 млрд. За шесть месяцев компания продала 2,13 млн автомобилей. Учитывая свою текущую позицию на американском рынке, Hyundai Motor также представила план увеличения доли за счет расширения продаж популярных моделей внедорожников. В планах компании довести к 2023 году долю внедорожников в линейке продаваемых в США автомобилей до 67% с нынешних 51%. Благодаря этому Hyundai Motor ожидает увеличения своей доли на американском рынке до 5,2%. В прошлом году этот показатель составлял 3,9%.

Алена Миклашевская