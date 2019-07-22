В Челябинске уволена директор учреждения, ответственного за подземные переходы на площади Революции

В Челябинске уволена директор муниципального учреждения «Городской сад имени А.С. Пушкина» Ольга Попова. Она написала заявление по собственному желанию, сообщил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. С 23 июля обязанности директора временно возложены на заместителя руководителя Игоря Клеина.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова высказала недовольство темпами ремонта подземных переходов на площади Революции, по ее мнению, за оставшиеся 1,5 месяца до срока завершения работ по контракту (1 сентября) подрядчики не успеют все закончить. «Два контракта заключены по переходам 9 января, два – 29 декабря 2018 года. Подрядчики не знали, какие работы будут делать, какие материалы нужны. Они все время берут на себя обязательства по завершению работы, а вы им верите. До конца дня, чтобы кадровое решение было принято по муниципальному учреждению, которое заключает такие контракты и ненадлежащим образом их контролирует»,– заявила руководитель муниципалитета своему заместителю по социальным вопросам. Контракты на ремонт переходов заключало МАУ «Городской сад имени Пушкина», в ведении которого находятся объекты.