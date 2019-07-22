Средний размер потребительского кредита на Кубани составил 167,3 тысячи рублей

Во втором квартале текущего года средний размер кредита на покупку потребительских товаров в Краснодарском крае составил 167,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель вырос на 3,8% (был 161,1 тыс. руб.). Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По величине среднего размера потребительского кредита Краснодарский край занимает 16 место в России. На первом месте традиционно Москва (422 тыс. руб.), на втором – Московская область (306,3 тыс. руб.), на третьем – Санкт-Петербург (297,3 тыс. руб.). Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Хабаровский край (+15,4%), Кемеровская (+14,9%) и Тюменская (+14,8%) области.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последнее время банки предоставляют потребкредиты гражданам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. «Иными словами, гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем долговой нагрузки предлагаются более значительные суммы кредитов, а клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств», - говорит эксперт.

Дмитрий Михеенко