АО «Пермский мясокомбинат» может остановить работу в августе

АО «Пермский мясокомбинат» прекратит работу 1 августа. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники. Источник “Ъ-Прикамье” в «Продо» не подтвердил данные сведения. По его информации, с 1 августа только начнется процесс перевода мощностей «Пермского мясокомбината» на новую площадку – птицефабрику «Продо». «Это длительный процесс», - отметил собеседник.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, о том, что группа «Продо» уведомила краевые власти о намерении закрыть АО «Пермский мясокомбинат». Свое решение инвестор связывает с устаревшим производством, требующим больших инвестиций. В итоге без работы могут остаться 150 человек. Краевые власти тем временем заявляют, что о закрытии речи не идет: «Продо» ищет покупателя на актив, а правительство помогает подобрать инвестора.

Пермский мясокомбинат основан в 1931 году на базе мясобойни, заложенной в 1823-м по указу императора Александра I. В 1990-е годы предприятие было крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Прикамье с долей свыше 30%.

В 2002 году его приобрела у пермских бизнесменов группа «Планета» (в дальнейшем актив перешел к мясному подразделению «Планеты Менеджмент» — ГК «Продо»). Включение в федеральный холдинг не пошло на пользу предприятию — в нулевые годы оно фактически проиграло конкурентную борьбу с Кунгурским мясокомбинатом, тогда контролировавшимся пермским бизнесменом Сергеем Куреневым. Сейчас основной игрок на региональном рынке — удмуртский холдинг «Комос» (владеет Кунгурским и Краснокамским мясокомбинатами).