«Пермские минудобрения» увеличили производство на 9%

«Пермские минудобрения» (филиал ОХК «Уралхим») увеличили в первом полугодии 2019 года выпуск продукции на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выпуск карбамида за январь — июнь 2019 года составил 338,5 тыс. тонн, что на 9% выше уровня производства за первое полугодие 2018 года. Аммиака было произведено 311,5 тыс. тонн (в том числе товарного — 113,1 тыс. тонн), что также на 9% выше объема производства за аналогичный период прошлого года.

По словам директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Алексея Аверьянова, увеличение выпуска продукции связано с ростом производительности агрегатов и переносом их остановки на ежегодный ремонт с июня на сентябрь.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, выручка филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в 2018 году составила 14,07 млрд руб., что выше показателей 2017 года на 28% (11,47 млрд руб.).

АО «ОХК „Уралхим“» располагает мощностями для производства 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений. АО «ОХК „Уралхим“» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака и карбамида. В состав основных производственных активов АО входят филиал «ПМУ» в Перми, филиал «Азот» в Березниках, филиал «КЧХК» в Кирово-Чепецке, АО «Воскресенские минеральные удобрения» в Московской области.