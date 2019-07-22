Каждый пятый сотрудник после 50 лет стремится получить новые профессиональные навыки

Каждый пятый сотрудник предпенсионного и пенсионного возраста, работающий в российской компании, хотел бы освоить новую профессию или приобрести новый приносящий доход навык. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» опросили сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) в возрасте 50 лет и старше и выяснили, что 21% респондентов были бы не против освоить новую профессию или приобрести перспективный и приносящий доход навык, если им представится такая возможность. Среди интересных работникам направлений как информационные технологии, автоматизация процессов, так и графический дизайн и работа с социальными медиа.

Большинство специалистов (47%) были бы рады регулярно повышать квалификацию внутри своей профессии, еще 14% не отказались бы получить знания в области педагогики, чтобы делиться опытом с молодежью. Среди основных причин, по которым респонденты хотят получать новые знания, не только стремление к саморазвитию, но и шанс сохранить рабочее место в случае угрозы увольнения, а также возможность найти дополнительный источник дохода после выхода на пенсию.

Еще 10% респондентов хотели бы выучить иностранный язык, что, по их словам, позволило бы им чувствовать себя свободнее за границей, а 8% охотно бы прослушали курс лекций по интересным для них хобби (ландшафтный дизайн, столярное дело, скрапбукинг и др.).

«Стремление к самосовершенствованию – важнейшее качество для работников пенсионного и предпенсионного возраста. Желание учиться и осваивать новое может значительно повысить востребованность таких сотрудников на рынке. Работодатели всегда ценят накопленный годами опыт, а знание современных технологий и свободное владение английским языком могут сделать таких людей незаменимыми», – отмечает Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Портал Superjob провел опрос среди представителей 500 работодателей о подборе специалистов пенсионного возраста. Оказалось, что 38% отечественных компаний хорошо относятся к соискателям пенсионного возраста, в 36% компаний принимают пенсионеров лишь иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья. Еще 26% работодателей не рассматривают претендентов пенсионного возраста при подборе персонала. Чем крупнее компания, тем чаще она рассматривает соискателей пенсионного возраста на общих основаниях: принимают данных специалистов на все вакансии 35% компаний малого бизнеса и 50% предприятий со штатной численностью от тысячи человек. Чаще всего таких кандидатов берут на работу промышленные компании (50%), главным условием приема является соответствие квалификационным требованиям, а труднее всего пенсионерам попасть в IT сферу (22%).

Когда речь идет о сохранении занятости в прежней профессии, то работа пенсионеров чаще всего связана с преподаванием, медициной, культурой, научной деятельностью. В качестве подработки российские пенсионеры старше 75 лет выбирают в основном позиции консьержей, почтальонов и сторожей.

Результаты ранних исследований Superjob показали, что с 2007 по 2011 гг. работодателей, принимающих на работу пенсионеров на общих основаниях, было лишь 25-27%, в 2013 г. этот показатель вырос до 32%, а в 2019 г. составил уже 38%.

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.