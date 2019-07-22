В Казани с начала года из-за жалоб пассажиров уволили девять водителей и восемь кондукторов

В Казани с начала года жители города направили порядка 4 тыс. жалоб и предложений по работе общественного транспорта. После изучения жалоб 290 водителей и кондукторов лишены премий, 213 объявлены выговоры, а также уволены девять водителей и восемь кондукторов. Об этом во время «Делового понедельника» в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Количество жалоб уменьшилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За полгода общественный транспорт Казани перевез 126 млн пассажиров, что в день составляет примерно 700 тыс. человек. Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов сократилось на 25%.

“Ъ-Казань”