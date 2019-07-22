Самолет из Антальи в Екатеринбург задержали из-за поломки двигателя

Рейс ХС 8181 авиакомпании Corendon Airlines должен был вылететь из Турции вчера в 19:55, но в связи с поломкой левого двигателя, рейс был задержан на 2 часа 20 минут. «Пассажиры ожидают в транзитной зоне аэропорта Антальи»,– сообщил телеграмм канал Mash.

Согласно расписанию самолет должен был приземлиться в аэропорту Кольцово в 02:25 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс прибыл в Екатеринбург сегодня в 5:37 утра. Причиной задержки стала «длительная подготовка самолета к вылету».

Яна Рустамова