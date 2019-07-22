На Дону внедрят «единый билет» на все виды транспорта

В Ростовской области внедрят систему «единого билета», которая позволит через купить один проездной документ на весь маршрут путешествия, сообщает управление информационной политики регионального правительства. Билет будет включать передвижение на поезде, самолете и автобусе. Приобрести его необходимо за 90 дней до поездки.

«Проект будет внедряться на основе сложившейся сети регулярных маршрутов с устойчивым пассажиропотоком. Для пассажиров ощутимо повысится сервисная составляющая, а перевозчики смогут прогнозировать объем работы и на основе этих данных выстраивать свою хозяйственную деятельность», - передает пресс-служба слова министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова.

Ростовская область стала третьим регионом в стране, который внедрил эту систему. Первые пассажиры смогут воспользоваться «единым билетом» уже в конце этого года

Дарья Голякова