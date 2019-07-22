В Ростовской области поголовье свиней сократилось на 9%

По состоянию на 1 июля 2019 года в хозяйствах Ростовской области поголовье свиней составило 358 тыс. голов, сообщает Ростовстат. Количество животных сократилось на 8,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Поголовье овец и коз тоже сократилось, сейчас в регионе насчитывается 1264,8 тыс. голов, на 3,2% меньше, чем по данным на 1 июля 2018 года. При этом поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличилось на 2,9% и составило 655 тыс. голов, в том числе поголовье коров — 297,2 тыс. голов (+2,8%).

Кристина Федичкина