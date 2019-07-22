Евгений Куйвашев и глава свердловских коммунистов Александр Ивачев договорились о совместной работе

Губернатор Евгений Куйвашев и глава свердловских коммунистов Александр Ивачев провели рабочую встречу, сообщили в департаменте информполитики региона. По итогам встречи стороны договорились о совместной работе по развитию Свердловской области.

«Нам важно обсудить сегодня подготовку к новому бюджетному процессу с учетом тех приоритетов, которые сформулированы главой государства, правительством РФ. Нам нужно очень динамично проработать выполнение этих задач, безусловно, не забывая о тех задачах, которые мы и раньше перед собой ставили. Уверен, что и вы, и ваша фракция конструктивно включится в эту работу»,— подчеркнул господин Куйвашев.

Александр Ивачев подтвердил, что партия готова к «плодотворному взаимодействию с правительством». Он также передал губернатору письмо со словами благодарности от председателя центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова за позицию властей региона в ситуации вокруг памятника Ленину в Ревде.

Ранее свердловские коммунисты инициировали в Свердловской области митинг, посвященный реализации «мусорной реформы». 3 марта мероприятие собрало порядка 2 тыс. человек.