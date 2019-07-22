Прокуратура обязала ПО «Маяк» освободить проход к озеру Увильды

Челябинская природоохранная прокуратура выявила незаконное ограничение доступа к береговой полосе на территории базы отдыха «Прибой» (принадлежит ПО «Маяк») на озере Увильды. Как сообщают в надзорном ведомстве, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Аналогичное нарушение обнаружено на базе отдыха «Соловьиный мыс», также расположенной на Увильдах. Представление об устранении внесено генеральному директору АО «НИИМ», на балансе которого находится объект.

Неделю назад сообщалось о том, что природоохранная прокуратура потребовала от собственника «Курорта Увильды» убрать забор, преграждающий путь к берегу озера.