«Редуктор-ПМ» готов потратить на новогодний корпоратив 3 млн рублей

АО «Редуктор-ПМ» объявило запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по организации питания и проведения праздничных мероприятий на новогоднем вечере для своих сотрудников. Мероприятие пройдет 28 декабря 2019 года в ДК им. Солдатова.

На общем банкете будут присутствовать 900 человек, еще 50 будут обслуживаться в отдельном VIP-зале. Подрядчик должен согласовать меню за 20 дней до банкета, организовать столы, стулья, посуду, сервировку, работу официантов и так далее. Для организации концерта подрядчик должен предоставить ведущих, обеспечить необходимые декорации и оборудование, в том числе для лазерно-проекционного шоу, исполнителей для танцевальных и вокальных номеров.

Максимальная цена контракта составляет 3,3 млн руб. Победителя определят 19 августа.