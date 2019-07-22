Тендер на капремонт трассы Уфа-Оренбург отменен по жалобе чебоксарской компании

Башкирское управление ФАС РФ отменило итоги аукциона ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Приуралье» на отбор подрядчика капремонта участка трассы Р-240 Уфа—Оренбург длиной 5,9 км. Аукцион со стоимостью контракта 858 млн руб. планировалось провести в июле. С жалобой в УФАС обратилась чебоксарская компания «Артель». УФАС признало обоснованным довод заявителя о том, что в документации аукциона были установлены избыточные требования к материалам исполнителя, в частности, к химическому составу материалов, который может быть установлен только путем испытания: на время участия в тендере участник, согласно законодательству о контрактной системе, не должен иметь товар в наличии.

Новый аукцион назначен на 9 августа, заявки принимаются до 5 августа, отмечается на портале госзакупок.

ООО «Артель», по данным kartoteka.ru, образовано в феврале текущего года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Занимается деятельностью в области права. Принадлежит Дмитрию Айкину.

Майя Иванова