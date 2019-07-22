Мэр Саратова требует уволить заведующую и воспитателя детсада, из которого сбежали дети

Глава Саратова Михаил Исаев потребовал уволить сотрудников детского сада №174 – воспитателя, исполнявшего обязанности заведующей, и заведующую, причастных к самовольному уходу двоих воспитанников из дошкольного учреждения. Об этом он написал в своем Instagram.

По мнению господина Исаева, заместителю главы районной администрации по социальной сфере и начальнику отдела образования администрации Заводского района должны быть объявлены выговоры.

Ситуацию с самовольным уходом детей из сада он назвал «не поддающейся никаким объяснениям».

Инцидент произошел 19 июля. Воспитанники сада – мальчик и девочка шести лет – покинули дошкольное учреждение. По словам детей, их якобы обижал один из воспитанников. Они отравились на другой конец города к бабушке одного из детей, но не застали ее дома. Их заметили прохожие, после того, как мальчик упал и поранил ноги на дороге. В детсаду исчезновение детей заметили только после того, как за одним из них пришла родственница.

Марина Ковалева