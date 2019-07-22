Председателя совета депутатов Кропачево оштрафовали за оскорбление и.о. главы поселка

В Ашинском районе мировой судья назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. председателю совета депутатов Кропачевского городского поселения за оскорбление исполняющего обязанности главы населенного пункта. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Прокурорская проверка, проведенная по жалобе чиновника, установила факт оскорбления. Было вынесено постановление о возбуждении административного дела в отношении председателя совета депутатов по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ(унижение чести и достоинства другого лица в неприличной форме).

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.