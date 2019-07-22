В Челябинске возбудили уголовное дело о хищениях денег жильцов управляющей компанией

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба) по результатам прокурорской проверки управляющей компании «Управдом». Как сообщают в надзорном ведомстве, мероприятия. Проведенные по обращению жителей дома по улице Цинковой, показали, что УК, согласно выписке из налоговой, прекратила деятельность в октябре 2017 года, однако продолжала принимать платежи от населения.

Размер поступлений в период с января 2018 по февраль 2019 года составил около 100 тыс. руб., при этом фактически компания не оказывала жильцам дома услуги.