Задержанного на совещании в мэрии Читы майора МЧС подозревают в хищении 1,65 млн рублей

Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю, майора Ивана Пименова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ранее его задержали на совещании в мэрии Читы.

По делу также проходят директор и главный бухгалтер коммерческой фирмы. Напомним, утром господина Пименова оперативники задержали на совещании в администрации Читы. По данным следствия, подозреваемые похитили бюджетные средства на сумму более 1,65 млн руб.

В мае прошлого года между третьим отрядом и одной из фирм был заключен госконтракт по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 млн руб. Следствие считает, что господин Пименов, отвечавший за эксплуатацию пожарной техники, договорился с директором фирмы о хищении части денежных средств, предназначенных на оплату контракта. По договоренности фирма исполняла лишь часть контракта — поставку запасных частей для техники. Работы по обслуживанию и ремонту техники по указанию Ивана Пименова выполняли его подчиненные. «Деньги, предназначенные для этого вида работ, были похищены фигурантами дела. Для этого подозреваемые составили подложные акты выполненных работ, по которым фирме была произведена оплата по госконтракту. Общая сумма похищенного составила 1,65 млн руб.»,— говорится в сообщении СУ СКР по Забайкальскому краю.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Задерживали господина Пименова следователи СУ СКР. В домах и служебных кабинетах фигурантов дела проведены обыски.

Екатерина Еременко, Иркутск