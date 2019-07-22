На Дону собрали 9,5 млн тонн зерновых

В Ростовской области собрали 9,5 млн т ранних зерновых, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«При этом 87% собранного урожая – высококачественное продовольственное зерно»,— приводит пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Самый большой валовый сбор наблюдается в Зерноградском районе, там собрали 588 тыс. т зерна. В тройку также вошел Сальский район, где собрали 555 тыс. т, и Целинский район с валовым сбором 483 тыс. т.

По урожайности лидирует Мясниковский район с показателем 47,3 ц/га и Кагальницкий — 44,9 ц/га. За ними идут Багаевский, Зерноградский и Целинский районы, где урожайность превышает 43 ц/га.

София Ткаченко