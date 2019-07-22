У жителя Воткинска похитили почти 1,5 млн рублей под предлогом получения прибыли на бирже

У 49-летнего жителя Воткинска похитили почти 1,5 млн руб. под предлогом получения прибыли на бирже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевший сообщил, что несколько месяцев назад он зашел на один из сайтов, где предлагалось заработать деньги на бирже. Мужчина открыл счет и созванивался с консультантами сайта, которые называли ему суммы, рекомендуемые для получения максимальной прибыли. Так, потерпевший внес на биржу почти 1,5 млн руб., оформив кредиты в банке. Затем он решил обналичить полученную прибыль, но не смог. Изначально консультанты сайта убеждали его в необходимости внесения дополнительных платежей, а затем перестали выходить с мужчиной на связь. После этого мужчина обратился в полицию. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).