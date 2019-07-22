В центре Анапы снесут трехэтажный самострой

В минувшую пятницу, 19 мая, в Анапе судебные приставы опечатали трехэтажный объект коммерческой недвижимости на углу улиц Астраханской и Новороссийской. Он подлежит сносу по решению Арбитражного суда Краснодарского края. Истцом выступила администрация курорта.

Как рассказали в мэрии, незаконная постройка была выявлена в 2018 году. К числящейся по документам квартире было пристроено трехэтажное здание для коммерческих целей. В настоящее время собственнику объекта вручено требование о необходимости в течение пяти дней начать его демонтаж. Если владелец самостроя не сделает это самостоятельно, судебные приставы сами приступят к работе по сносу.

В настоящее время эксплуатация коммерческого здания прекращена.

Василий Хитрых