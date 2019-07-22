Финансирование нацпроектов в Татарстане увеличат на 7,4 млрд рублей

На реализацию националнвх проектов в 2019-2021 годах направят 52,1 млрд руб., из которых 34,1 млрд руб. предоставит федеральный бюджет и 18 млрд руб. — бюджет Татарстана. Как сообщает Минэкономики региона, власти республики приняли решение увеличить расходы из регионального бюджета на 7,4 млрд руб.

Дополнительные средства будут направлены на реализацию проектов «Демография» и «Здравоохранение». Дополнительное финансирование из республиканского бюджета в 2019 году составит 2,4 млрд руб. 1,3 млрд руб. будут направлены на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 260 млн руб. — на региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 114,7 млн руб. — на «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 105,9 млн руб. — на финансирование регионального проекта «Старшее поколение».

Республика Татарстан участвует в 49 федеральных проектах. На сегодняшний день Татарстан заключил с федеральным центром 43 соглашения о реализации региональных проектов и подписал 37 соглашений на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

“Ъ-Казань”