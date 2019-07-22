Возбуждено дело после столкновения катера с баржей на Телецком озере

Следователи завели уголовное дело по факту столкновение катера с баржей на Телецком озере в Республике Алтай. Как сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, инцидент произошел 21 июля около 6:00. По предварительным данным, катер Pursuit 2150 столкнулся с баржей, причаленной к берегу у Чулышманского пирса в селе Артыбаш, из-за «допущенных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Пассажиры катера получили повреждения различной степени тяжести, в том числе и тяжкий вред здоровью. «В качестве одной из версий произошедшего следствием рассматривается ошибка при управлении судном»,— говорится в сообщении управления.

Илья Николаев