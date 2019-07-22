В Нижнем Новгороде пресекли деятельность запрещенной религиозной организации

В Нижнем Новгороде сотрудники регионального ГУ МВД возбудили пять уголовных дел в отношении создателей и участников запрещенной религиозной организации, которая существовала около двух лет с июля 2017 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, участниками сообщества выступали девять жителей области от 23 до 52 лет, среди них – две женщины.

«Последователи данной организации пропагандировали свое превосходство над другими гражданами, проводили тайные сборы с целью выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии и вели работу по вербовке новых членов организации из числа жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также побуждали вновь привлеченных членов к разрыву родственных и семейных отношений, непризнанию органов государственной власти»,– сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Дела возбуждены и расследуются по ч.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации», «Участие в деятельности»). В рамках сопровождения дел был проведен 31 обыск по месту жителей организаторов и участников сообщества. Была изъята религиозная литература, компьютерная техника, диски, телефоны и другие вещи. Максимальное предусмотренное наказание за организацию сообщества – от шести до десяти лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности с ограничением свободы до двух лет.

На сайте запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» сообщается, что обыски у участников сообщества в Нижнем Новгороде прошли 16 и 17 июля, задержаны были не меньше 13 человек. Отмечается, что «в некоторых случаях бойцы спецназа уложили жильцов дома “лицом в пол”, говоря: “Мы все про вас знаем”».

Анастасия Еремина