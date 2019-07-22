Депутат Олег Шеин собрал необходимые для выдвижения на пост губернатора подписи жителей

Депутат Госдумы РФ Олег Шеин, подавший заявление на участие в выборах губернатора Астраханской области как выдвиженец, собрал необходимые для выдвижения подписи граждан.

Как сообщил на своей странице в FB сам политик, на сегодняшний день собрано 7300 подписей. «Итоговое число, очевидно, будет существенно больше», — заявил он.

До 25 июля господину Шеину необходимо собрать 121 подпись районных депутатов из них 21 подпись глав муниципальных образований. Олег Шеин сообщает, что пока собраны 90 подписей.

Сергей Петунин