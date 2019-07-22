«Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi в 20-тысячном магазине «Магнит»

«Ростелеком» организовал бесплатный доступ к Wi-Fi-сети для покупателей 20-тысячного магазина «Магнит».
Юбилейная торговая точка компании открылась в подмосковном Королеве. Совместный проект стал возможен благодаря подписанному на 23-м Петербургском международном экономическом форуме соглашению о развитии сотрудничества.
В соответствии с документом компании планируют запустить совместные проекты по обеспечению различных видов связи в розничной сети «Магнит», в том числе телематических услуг связи, радиотелефонной связи, сервисов по передаче данных, услуг информационной безопасности, видеонаблюдения и других современных высокотехнологичных сервисов. Магазин в Королеве стал первой торговой точкой сети, в которой покупателям доступен бесплатный Wi-Fi.
Розничная сеть «Магнит» сотрудничает с «Ростелекомом» более 20 лет. За это время связью обеспечены тысячи магазинов, а также головной офис компании и офисы региональных филиалов.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.