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Поставщики новых патрульных автомобилей для ГИБДД в 2019 году

от
Федеральный округСумма контракта, млн руб.Количество, штКомпания
ДФО498,1276ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕГИОН-ЦЕНТР»
УФО478,3265ООО «АВТО СИТИ»
ПФО873,6484ООО «АВТО СИТИ»
ЮФО944523ООО «РОЛЬФ»
ЦФО (без Москвы)756,2419ООО «АВТО СИТИ»
СКФО842,9467ООО «АВТО СИТИ»
СибФО949,4526ООО «РОЛЬФ»
Москва и область978,3542ООО «РОЛЬФ»
СЗФО664,2368ООО «АВТО СИТИ»
Итого69853870
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