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22 июля, понедельник
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14:30
Итоги парламентских выборов на Украине. Последние данные
12:28
Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении норм провоза овощей и фруктов
13:05
Роструд назвал самые проблемные для трудоустройства регионы
11:00
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
11:56
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
15:42
Российский профсоюз моряков рекомендовал не устраиваться на суда, следующие на Ближний Восток
15:36
Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решены
15:32
Неизвестные испачкали памятник Сталину и попытались подорвать липецкий офис КПРФ
15:32
Пловец Костин завоевал серебро на чемпионате мира
15:18
Индия успешно отправила ракету на Луну
15:17
Находящийся под следствием экс-гендиректор Антипинского НПЗ мог скрыться за границей
15:05
Похититель картины Куинджи возместил ущерб и частично признал вину
15:04
Замначальника саратовского управления ФСИН заподозрили в мошенничестве
14:52
BlaBlaCar заблокировал аккаунт машиниста, который подвозил попутчика
14:48
«Король Лев» стал лидером российского проката
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Поставщики новых патрульных автомобилей для ГИБДД в 2019 году
"Коммерсантъ"
от
22.07.2019, 11:21
Федеральный округ
Сумма контракта, млн руб.
Количество, шт
Компания
ДФО
498,1
276
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕГИОН-ЦЕНТР»
УФО
478,3
265
ООО «АВТО СИТИ»
ПФО
873,6
484
ООО «АВТО СИТИ»
ЮФО
944
523
ООО «РОЛЬФ»
ЦФО (без Москвы)
756,2
419
ООО «АВТО СИТИ»
СКФО
842,9
467
ООО «АВТО СИТИ»
СибФО
949,4
526
ООО «РОЛЬФ»
Москва и область
978,3
542
ООО «РОЛЬФ»
СЗФО
664,2
368
ООО «АВТО СИТИ»
Итого
6985
3870
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Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия