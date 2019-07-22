Суд признал компанию «Белая птица-Ростов» банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Белая птица — Ростов» банкротом, соответствующая информация опубликована в картотеке суда. В отношении предприятия начата процедура конкурсного производства, она продлится до 16 января 2020 года.

Белогородский холдинг «Белая птица» начал работу в Ростовской области в 2014 году. После вспышки птичьего гриппа в июле 2018 года на ростовской площадке приостановили производство. В январе 2019 года в отношении компании была введена процедура наблюдения.

Кристина Федичкина