Работницы саратовской почты обвиняются в присвоении 5 млн рублей

В Саратове двух работниц почты будут судить за присвоение и растрату с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2016 года по февраль 2018 года начальник саратовского отделения почтовой связи и почтальон ежемесячно похищали из кассы отделения различные суммы денежных средств. Чтобы скрыть содеянное, они на дату отчетного периода вносили в кассу недостающие суммы, предварительно получая их в качестве займа под проценты у родственников и коллег, а также в кредитных учреждениях города. После сдачи финансовых отчетов обвиняемые вновь забирали средства из кассы, отдавали долги, использовали на личные нужды.

Им вменяется присвоение на сумму более 5 млн руб.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Марина Ковалева