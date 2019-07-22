Эксперты сообщили об опасности внедрения банками технологии блокчейн

Внедрение финансовыми организациями технологии технологии распределенного реестра (блокчейн) угрожает их безопасности до полной потери контроля над важными ресурсами, сообщили «Известия» со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности Positive Technologies. Это связано, в частности, с новизной технологии для программистов, что приводит в большому количеству ошибок во время написания кода.

Аналитики отмечают, что половина пилотных банковских проектов и более 70% заключаемых смарт-контрактов доказывают уязвимость к атакам хакеров. По информации издания, крупнейшие банки пока не видят рисков в блокчейне, потому что большинство их проектов пилотируются в закрытом режиме.

Специалисты Positive Technologies сообщили, что технологии блокчейна связаны с защищенностью внутренней сети кредитных организаций. Через блокчейн можно получить доступ к узлам, управляющими банкоматами, межбанковскими переводами карточному процессингу или платежным шлюзам.

Как сообщал “Ъ”, Райффайзенбанк разработал платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями на базе блокчейна. Решение рассчитано на крупных производителей и холдинги с большим количеством юрлиц. Уже ведутся разработки платежных платформ следующего поколения, расчеты в которых совершаются полностью внутри блокчейн-системы.

Подробнее о разработке читайте в материале “Ъ” «Холдинги расплатятся через блокчейн».