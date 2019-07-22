В Пензенской области продлен мораторий на повышение стоимость земли под недвижимостью

В Пензенской области вновь ввели мораторий на повышение цены за землю, на которой расположены объекты недвижимости. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев. Его действие будет продлено до 1 января 2020 года.

В настоящее время цена таких участков, расположенных в границах Пензы, определяется по цене двадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, что составляет 30% от кадастровой стоимости земельных участков. Исключение составляют участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома - 6% от кадастровой стоимости таких земельных участков.

Цена земельных участков, расположенных в границах других населенных пунктов и за их пределами, определяется по цене десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, что составляет 15% от кадастровой стоимости земельных участков. Исключение составляют участки, на которых расположены ИЖС - 3% от кадастровой стоимости.

Иван Сергеев