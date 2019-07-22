Управленцев банка «Воронеж» ищет полиция

В рамках расследования дела о мошенническом хищении имущества разорившегося банка «Воронеж» полиция ищет его сотрудников и «иных лиц», которые могут быть связаны с выводом более 4 млрд руб. его активов. Об этом сообщил “Ъ-Черноземье” начальник регионального главка МВД Михаил Бородин. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лиц, возможно, причастных к его совершению»,— говорится в его ответе на запрос.

Информацию о фигурантах и другие подробности расследования в полиции не раскрывают, ссылаясь на интересы следствия, которое в данные момент не окончено.

В ходе рассмотрения дела о банкротстве банка «Воронеж» в арбитражном суде Воронежской области стал известен его клиент, который якобы получил 1,27 млрд руб. наличными из кассы банка 12 июня 2018 года (за три дня до отзыва лицензии). Это Владимир Воложанинов, сообщается в документах суда. Он, по данным Kartoteka.ru, несколько месяцев в 2018-м работал гендиректором московского ООО «Энергоцентр», которое перед отзывом стало собственником недвижимости банка.

Напомним, в Банке России полагают, что управленцы и акционеры банка в последние дни перед потерей лицензии вывели из него активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. Часть из этих сделок легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденном ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в октябре прошлого года. Теперь отчужденные активы в арбитраже пытается вернуть конкурсный управляющий банка, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».

Сергей Калашников