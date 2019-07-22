На КАД в районе Ржевки перекрыты две полосы

На петербургской кольцевой автодороге, на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, в районе транспортной развязки на пересечении КАД с Рябовским шоссе, для движения транспорта закрыты две полосы.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 20 июля по 20 августа на участке КАД выполняются работы по ремонту дорожного покрытия с восстановлением защитного слоя бетона на мосту. Ограничения касаются участка на внутреннем кольце магистрали. Работы выполняет ООО «ЕвроТрансСтрой».