Назначены новые аукционы на право размещения НТО в Перми

Очередные аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов состоятся 15 и 19 августа. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, всего будет разыграно 54 лота в Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном и Орджоникидзевском районах города.

Начальная цена аукционов по некоторым объектам составляет 4237 руб. Величина повышения начальной цены аукциона («шаг аукциона») — 5% от начальной цены. Договор с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Как сообщается на сайте мэрии, в результате достигнутых договоренностей с предпринимательским сообществом городские власти внесли изменения в форму договора на размещение НТО. Теперь возможно внести плату за размещение объекта в течение года с даты заключения договора. Увеличен также срок размещения НТО, соответствующего типовому проекту, до трех месяцев с даты заключения договора и уменьшен размер штрафных санкций с 50 до 25% за нарушение владельцем НТО отдельных условий договора.