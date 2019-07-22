Население Краснодарского края увеличилось с начала года на 8,7 тысячи человек

По состоянию на 1 июня 2019 года население Кубани составила 5656,9 тыс. человек. Таковы данные статистики. Из этого числа жителей 3125,8 тыс. человек (55,3%) живут в городе и 2531,1 тыс. человек (44,7%) – в сельской местности. С начала года население региона увеличилось на 8,7 тыс. человек. Увеличение численности происходило за счет миграционного прироста, уточняют в Краснодарстате.

Отмечается, что в январе-мае 2019 года число умерших в Краснодарском крае превысило число родившихся на 26,9%. Внутрирегиональная миграция за пять месяцев этого года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 19,8% или на 4,3 тыс. человек.

Миграционный прирост населения края по сравнению с январем-маем 2018 года снизился на 2,2 тыс. человек или на 12,9%. Это произошло за счет уменьшения числа прибывших в край на 4,1 тыс. человек или на 8%.

Среди стран СНГ 38,1% миграционного прироста приходилось на Армению, 33,8% – на Украину и 8,6% – на Казахстан.

Василий Хитрых