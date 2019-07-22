За два месяца беспересадочные вагоны Таганрог — Москва перевезли 12 тыс. человек

Более 12 тыс. пассажиров перевезено по маршруту Таганрог — Москва и обратно за два первых месяца курсирования беспересадочных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Прямое сообщение между Таганрогом и столицей было открыто 15 мая. Прицепные вагоны курсируют ежедневно, отправляясь и прибывая в Москву в составе поезда дальнего следования № 19/20 Ростов — Москва. Поезд делает остановки на станциях Рязань, Мичуринск, Грязи, Воронеж, Лиски, Россошь, Кутейниково, Миллерово, Каменская, Лихая, Шахтная, Новочеркасск, Ростов.

Кристина Федичкина