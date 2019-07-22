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«Автодор» потребовал у «Донаэродорстроя» устранить дефекты на участке М4 «Дон»

Государственной компания «Российские автомобильные дороги» обратилась в арбитражный суд Ростовской области с иском к АО «Донаэродорстрой», подрядчику по ремонту М4 «Дон». Об этом „Ъ-Юг“ рассказали в пресс-службе суда.

«Автодор» требует от подрядчика выполнить гарантийный ремонт на участке дороги «Ростов-на-Дону — Краснодар» до Новороссийска, так как во время обследования на гарантийном объекте выявили ряд нарушений.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, на ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на территории Краснодарского края на участке км 1357+304 – км 1373+372 выделили 235 млн руб.

Дарья Голякова


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