Мэр Барнаула нашел замену находящемуся под следствием заместителю

Мэр Барнаула в Алтайском крае Сергей Дугин назначил нового заместителя главы администрации по городскому хозяйству вместо Александра Алексеенко, находящегося под следствием по обвинению в коррупции. Как сообщает мэрия, должность занял бывший первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Барнаула Андрей Федоров.

Александр Алексеенко занимал должность заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству с 2012 года, но в начале июня его задержали по подозрению во взятке. По версии следствия, в 2017-2019 годах Александр Алексеенко получил от одного из предпринимателей взятку на сумму более 1 млн руб., которая полагалась за дачу указаний подчиненным о заключении с компанией муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов. 6 июня мэр Сергей Дугин подписал распоряжение об отстранении чиновника от занимаемой должности без указания причины.

В декабре 2012 года Андрея Федорова назначили на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Барнаула, в декабре 2015 года его перевели на должность первого заместителя главы администрации Железнодорожного района Барнаула.

Юлия Сасевич