«Парма» подписала опытного форварда

БК «Парма» заключила контракт с бывшим игроком саратовского «Автодора» Артемом Забелиным. 31-летний новичок (215 см, 117 кг) ранее выступал на позиции так называемого «тяжелого форварда» и является одним из опытных игроков лиги ВТБ.

В его карьере опыт выступления в Лиге ВТБ за московский ЦСКА, БК «Локомотив – Кубань» (Краснодар) и БК «Автодор» из Саратова. В составе армейцев форвард становился чемпионом и бронзовым призером Евролиги, чемпионом Единой Лиги ВТБ, трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка России. В этом году игрок дебютировал в составе отечественной сборной.

Контракт с Артемом Забелиным пописан на один сезон.

В прошлом сезоне за саратовский «Автодор» он провел 25 матчей в чемпионате Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 8, 4 очка, 3,6 подбора.