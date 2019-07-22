ГУП «ТЭК СПб» взыскало с экс-руководителя компании - подрядчика 110 млн рублей

ГУП «ТЭК СПб» взыскало с бывшего руководителя ООО «Петерпайп-Инжиниринг» 110,9 млн рублей.

Компания ранее работала на объектах ГУП — выполняла подряды по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, реконструкции тепловых сетей. При этом подрядчик допустил просрочку исполнения своих обязательств. Штраф за срыв сроков работ составил более 4 млн руб.

С 2017 года ООО «Петерпайп-Инжиниринг» проходит процедуру банкротства. Требования ГУП «ТЭК СПб» были включены в реестр требований кредиторов.

В связи тем, что бывший руководитель ООО не передал конкурсному управляющему документы и материальные ценности, формирование конкурсной массы должника стало невозможным. Он привлечен к ответственности по обязательствам «Петерпайп-Инжиниринг» в размере более 110 млн рублей.