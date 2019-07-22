В Челябинске хотят приостановить выдачу разрешений на установку киосков

Власти Челябинске планируют приостановить выдачу разрешений на установку новых нестационарных торговых объектов. Об этом сообщила временный глава города Наталья Котова на аппаратном совещании, поручив подчиненным проработать этот вопрос. Причиной такого решения стала плохая работа по сносу несанкционированных киосков.

Руководитель города на совещании попыталась выяснить, когда будет ликвидирована несанкционированная торговля напротив администрации Курчатовского района. По словам главы Сергея Антипина, необходимо демонтировать 15 киосков. Представитель управления торговли сообщил, что владельцы давно получили уведомления о сносе, сроки добровольного исполнения прошли, принудительный демонтаж назначен на 1 августа.

«Причем здесь первое число, если все сроки давно истекли. Плохо вы работаете. В том же в Парковом вчера демонстративно выставляют в кисок, выкладывают в соцсеть, чтобы все посмотрели, что у нас власти в городе нет. Надо посмотреть, есть ли смысл включать другие объекты в схему, до того пока мы порядок не наведем. Надо разобраться с этим, а мы продолжаем выдавать разрешения на установку новых, начинается каша – разрешено не разрешено»,– говорит Наталья Котова.