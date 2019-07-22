Чистая прибыль «Ижстали» за первое полугодие 2019 года составила 243,9 млн рублей

ПАО «Ижсталь» закончило первое полугодие 2019 года с чистой прибылью 243,9 млн руб. Соответствующий отчет ПАО опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации. Отметим, что показатель за обозначенный период 2018 года был для «Ижстали» убыточным — минус 507,4 млн руб.

Выручка предприятия составила 10,38 млрд руб., что на 196,1 млн руб. больше, чем в первом полугодии 2018 года. Кредиторская задолженность составила 5,96 млрд руб., увеличившись с начала 2019 года на 176,4 млн руб. Внеоборотные активы составили 6,44 млрд руб., что на 215,1 млн руб. меньше показателя начала года.

ПАО «Ижсталь» выпускает сортовой, калиброванный и обточенный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.