«ТНС энерго НН» взыскал с нижегородского электротранспорта более 95 млн рублей долгов

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил два иска ПАО «ТНС энерго НН» (поставщик электроэнергии) о взыскании задолженности с муниципальных предприятий «Нижегородское метро» и «Нижегородэлектротранс». Как сообщается в картотеке дел, всего предприятия должны заплатить компании 95,3 млн руб.

Долг «Нижегородского метро» перед поставщиком ресурса за август-декабрь 2017 года составляет 36,7 млн руб., еще 18,52 млн руб. – пени за период с 19 сентября 2017 года по 9 июля 2019 года. Также согласно решению суда предприятию будут начисляться пени с 10 июля 2019 года по день фактической оплаты долга.

«Нижегородэлектротранс» заплатит 30,56 млн руб. долга за 2017 год перед «ТНС энерго НН», который образовался по договору уступки права требования, и 9,52 млн руб. пени, а также пени, которые будут начислены с 13 июля 2019 года по день фактической оплаты долга.

Напомним, оба иска были поданы в апреле 2019 года. На тот момент общая сумма задолженности двух муниципальных предприятий перед ресурсоснабжающей компанией превышала 156,6 млн руб.

Анастасия Еремина