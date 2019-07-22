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В Соль-Илецке впервые организована масштабная реконструкция дорог к территории курорта

В Соль-Илецке впервые организована масштабная реконструкция дорожной сети к территории курорта. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчики приступили к работам на подъездной дороге к рекреационно-оздоровительному комплексу «Соленые озера». Путь проходит по улицам Победы, Ленина, Цвиллинга, Сорокинская, а также на Крюковской, Комсомольской, Гатчинской и Персиянова. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на октябрь.

Всего в 2019 году в Соль-Илецке на реконструкцию дорог выделят 473 млн руб. Реконструкция коснется 20 км улично-дорожной сети.

Андрей Сазонов


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