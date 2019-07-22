Энгельсский мусороперерабатывающий комбинат восстановил работу после возгорания

В Энгельсском районе зафиксировано задымление карты полигона мусороперерабатывающего комплекса. Причиной нештатной ситуации стали «действия третьих лиц», предполагают в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области.

Мусороперерабатывающий комбинат переведен в режим временного накопления. Это значит, что остатки после сортировки отходов будут несколько дней храниться на территории предприятия, на бетонированной площадке.

На качество оказания услуг жителями ситуация не повлияла, уверяют специалисты.

«До полной ликвидации задымления мы приняли решение временно вывести из эксплуатации карту полигона, т.е. захоронение ТКО приостановлено», - сообщил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Марина Ковалева