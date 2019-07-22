Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за неисправности

Уральское следственное управление СКР на транспорте проводит доследственную проверку после возвращения самолета Utair в аэропорт Тюмени. Boeing-735 авиакомпании выполнял рейс UT509 по маршруту Тюмень—Минеральные воды. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, самолет вернулся «в связи с технической неисправностью».

В 7:35 по местному времени (5:35 мск) самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик неисправности шасси. Командир судна решил вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 105 пассажиров, самолет благополучно приземлился в 8:13. Никто не пострадал.

По данным ведомства, сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа, наземные службы аэропорта, а также представители авиакомпании. «Проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего»,— сообщили в СКР.