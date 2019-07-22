На Дону потратят 286 млн рублей на музыкальные инструменты для школ искусств

Для школ искусств и колледжей Ростовской области до 2024 года закупят музыкальные инструменты на сумму более 286 млн руб, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Укрепление материальной базы учреждений дополнительного образования открывает простор для детского творчества. Это воспитание талантов, нового активного поколения», - приводит пресс-служба слова губернатора области Василия Голубева.

В Ростовской области 112 муниципальных детских школ искусств. В них обучается более 48 тыс. человек.

Дарья Голякова